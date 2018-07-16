وزارة الدفاع تعلن عن توفر 3 وظائف تقنية في الإدارة العامة للمساحة العسكرية

الرياض - الوئام :

أعلنت وزارة الدفاع ممثلة في الإدارة العامة للمساحة العسكرية عن توفر (3) وظائف ترغب في شغلها بالكوادر السعودية، وعلى من تنطبق عليهم الشروط إرسال السيرة الذاتية والشهادات على البريد الإلكتروني: f.Jobs@gdms.gov.sa .

وأوضحت الوزارة أن الوظائف الثلاث مقرها الرياض اشتملت على وظيفة ” رئيس المبرمجين” ،واشتراطت لم يرغب شغلها أن يكون حاصلا على شهادة ماجستير في علوم الحاسب أو هندسة البرمجيات، ويكون على معرفة جيدة في تصميم وتطوير البرمجيات، وتطوير وإدارة قواعد البيانات، ويكون لديه خبرة جيدة في تطوير برمجيات وقواعد البيانات الجيومكانية، والقدرة على تطبيق إطار أعمال ومعايير مايكروسوفت، وتطبيق منهجيات تطوير البرامج والتأكد من فعاليتها،وتطوير الحلول البرمجية بجودة عالية، واكتشاف الأخطاء وإصلاحها وحل مشاكل التطبيقات، بالإضافة لخبرة 15 سنة.

وبينت الوزارة أن الوظيفة الثانية بمسمى ” مهندس نظم” واشترطت لم يرغب شغلها أن يكون حاصلا على شهادة ماجستير أو بكالوريوس -كحد أدنى- في هندسة الحاسب الآلي، ويكون لديه المعرفة بأنظمة التشغيل المختلفة مثل مايكروسوفت, نظام لينكس وغيرها ، ولديه معرفة بإدارة أجهزة السعات التخزينية مثل ديل, اتش بي ثري بار وغيرها، والقدرة على حل المشكلات الطارئة على الخوادم ، وإعداد وتركيب وتهيئة أنظمة قواعد البيانات، والمعرفة بإدارة الشبكات والطابعات وبرتوكولات نقل الملفات للشبكات المحلية، والمعرفة الجيدة بادارة عمليات النسخ الاحتياطي وإدارة البيانات والأنظمة الافتراضية ، والوقوف على حل المشكلات المتعلقة بالأنظمة (Troubleshooting)، والمعرفة الجيدة بلغات البرمجة ، بالإضافة لخبرة 10 سنوات .

وأبانت وزارة الدفاع أن الوظيفة الثالثة بمسمى ” إداري نظم” ، واشتراطت لم يرغب شغلها أن يكون حاصلا على شهادة ماجستير أو بكالوريوس -كحد أدنى- في هندسة الحاسب الآلي، ويكون لديه القدرة على تنصيب وإدارة الخوادم الخاصة بمايكروسوفت، وتنصيب وإدارة أجهزة التخزين ، والقدرة على تشخيص المشاكل في الخوادم وأجهزة الحاسب الآلي، وخبرة في إدارة الدليل النشط وخوادم البيانات وأنظمة مكافحة الفيروسات والأنظمة السحابية، وتنصيب وإدارة خوادم الطابعات وخوادم التحديث التلقائي الخاصة، وإدارة وتشخيص خوادم الـ DNS DHCP , DFS، وإدارة خادم التحديث التلقائي للخوادم والطابعات، وإدارة الخوادم الافتراضية ، وإدارة رخص البرامج، بالإضافة لخبرة 10 سنوات.