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مع عودة الكادر الاداري التعليمي

التعليم : برنامج تدريبي للمعلمين والمعلمات الجدد

التعليم : برنامج تدريبي للمعلمين والمعلمات الجدد
weam.co/532052
الرياض - الوئام - عبدالله العازمي:
تنفذ إدارات التعليم في المناطق والمحافظات برنامج تدريبي للمعلمين والمعلمات الجدد خلال عودة الكادر الإداري والتعليمي والتي تبدأ في 16/11/1439هـ.
جاء ذلك في تعميم لوزير التعليم  وجهه لجميع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات حصلت “الوئام” على نسخة منه.
وتضمن التعميم في إطار تهيئة المعلمين الجدد لتولي مسؤولياتهم ورغبة في تزويدهم بالمعارف والمهارات الاساسية والتي تمكنهم من البدء بالعمل في حقل التدريس بمهنية عليه فقد تقرر تنفيذ برنامج تهيئة المعلمين والمعلمات الجدد خلال عودة الكادر الإداري التعليمي.
وأضاف التعميم أمل إعطاء البرنامج الإهتمام الذي ستحقه ورفع تقرير عن التنفيذ بعد انتهائه خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما . 

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