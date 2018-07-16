وزير الحرس الوطني يقلد عددا من الضباط رتبة لواء

الرياض - الوئام :

انفاذاً للأمر الملكي الكريم قلّد صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف ال مقرن وزير الحرس الوطني في مكتب سموه بالوزارة اليوم الاثنين 3/11/1439هـ , عدداً من ضباط الحرس الوطني رتبهم الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيتهم إلى رتبة لواء وهم : اللواء طيار ركن فهد بن عبدالله بن محمد بن سعيدان , واللواء طيار ركن محمد بن سيف بن فهد السيف , واللواء مهندس عبدالعزيز بن حمد بن ناصر المقبل , واللواء طبيب سعد بن حمد بن محمد الدهيمي ، واللواء طبيب رافع بن حسن بن رافع الشهري , واللواء مهندس ركن حسن بن علي بن جابر أبو ساق , واللواء ركن سلطان بن محمد بن عشق القحطاني , واللواء ركن سعيد بن محمد بن متعب العمري , واللواء متعب بن سعدي بن جهيم الرويلي.

كما رفع سمو وزير الحرس الوطني جزيل الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية , وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ــ حفظهما الله ــ للدعم اللامحدود والاهتمام الكبير الذي تلقاه وزارة الحرس الوطني في سبيل أداء واجبها ورسالتها المناطة بها على أكمل وجه ، والاسهام في تحقيق ما تصبو إليه حكومتنا الرشيدة في الحفاظ على ما ننعم به من أمن وأمان واستقرار في بلادنا العزيزة .

وهنأ سموه الضباط المترقون بالثقة الملكية وتمنى لهم التوفيق في حياتهم العملية لخدمة دينهم ثم مليكهم ووطنهم.

من جانبهم عبر الضباط المترقون عن بالغ الشكر والامتنان والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله – على هذه الثقة الغالية، سائلين الله أن يكونوا عند حسن الظن، مجددين الولاء والعزيمة في أداء واجبهم خدمة لدينهم ثم مليكهم ووطنهم.

معربين عن شكرهم لسمو وزير الحرس الوطني، لما يوليه سموه من دعم ورعاية لمنسوبي الحرس الوطني عموماً .

حضر التقليد معالي رئيس الجهاز العسكري الفريق محمد بن خالد الناهض، وسعادة مدير عام الإدارة العامة لشؤون الضباط اللواء جميل بن ساعد العميري.