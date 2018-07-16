مصادر الوئام : نجم البيرو كاريو يوافق على عرض #الهلال

الوئام-الرياض-ابراهيم ال صالح

علمت مصادر الوئام أن إدارة نادي الهلال بقيادة الرئيس، سامي الجابر، توصلت إلى اتفاق نهائي من أجل التعاقد مع النجم البيروفي “اندريا كاريو” لاعب بنفيكا البرتغالي بعدما خرج من حسابات مدرب الفريق البرتغالي.

و اشارت تقارير صحافية برتغالية إلى أن الهلال سيتعاقد مع كاريو لمدة عام مقابل 4 مليون يورو ” 17 مليون ريال ” مع وجود بند يسمح للهلال للضمه عام آخر مقابل 20 مليون يورو ” 86 مليون ريال “.

و قالت تقارير صحافية أن سامي الجابر ولويز فيليبي فييرا رئيسي الهلال وبنفيكا قد توصلا لاتفاق بخصوص انتقال كاريّو في الثامن من يوليو تمّوز الجاري، بعدها بدأت إدارة الهلال بإقناع كاريّو باللعب في المملكة، بعد صعوبات متعلقة بعدم اقتناعه التام بترك أوروبا واللعب في الخليج في الوقت الحالي، لاسيما وأنه يتقاضى في بنفيكا رقمًا معقولًا وهو مليوني يورو “8.78 مليون ريال” صافية سنويًا.

لكن جورج جيسوس مدرب الهلال أعاد من جديد التكهنات حول اقتراب كاريّو من ارتداء القميص الأزرق بعدما رد على سؤال حول إمكانية وصول كاريّو: “لا أعلم، لننتظر ونرى.