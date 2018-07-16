بالصور .. مفتشات عمل الرياض يحررن “334” مخالفة وينذرن 443 منشأة

الوئام-الرياض

نفّذت مفتشات فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال الستة اشهر الماضية العديد من الحملات التفتيشية شملت المجمعات التجارية والمدارس الأهلية والمشاغل النسائية والمصانع في العاصمة للتأكد من التزام أصحاب المنشآت بأنظمة العمل واللوائح والقرارات المنظمة للسوق وأسفرت هذه الحملات التي شملت زيارة 5665 منشأة عن ضبط 334 مخالفة وانذار 443 .

أوضحت ذلك مديرة ادارة شؤون المراة بفرع الوزارة بمنطقة الرياض مها المزيد التي أشارت إلى أن اغلب المخالفات التي ضبطت من الفرق التفتيشية كانت للفقرة 20 و21 من القرار الوزاري رقم 4786، التي تنص على توظيف عمالة غير سعودية في مهن مقصورة على السعوديين و تشغيل العاملين من الذكور في الوظائف المقصورة على العاملات من السعوديات وأشارت المزيد أن المفتشات حرصن خلال تنفيذ الحملات على الإرشاد المهني للموظفات بالقطاع الخاص والإجابة عن استفساراتهن المتعلقة بالحقوق والواجبات مؤكدةً على ان الحملات التفتيشية التي ينفذها فرع الوزارة متمثلة بقطاع التفتيش النسائي مستمرة على مدار السنة لمتابعة الالتزام بقرارات تأنيث المستلزمات النسائية وتوطينها، وتنظيم سوق العمل والتأكد من الالتزام بأنظمة العمل ودعت الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات من خلال تطبيق “معًا للرصد”