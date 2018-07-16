التعليم تحدد ضوابط إعارة المعلمات السعوديات المرافقات لأزواجهن العاملين في الأكاديميات والمدارس السعودية في الخارج

الوئام-الرياض-عبد الله العازمي

حددت وزارة التعليم ضوابط وشروط إعارة المعلمات السعوديات المرافقات لأزواجهن العاملين في الخارج للعمل في الأكاديميات، والمدارس السعودية في الخارج.

جاء ذلك في تعميم لمدير عام المدارس السعودية في الخارج للسفارات السعودية والقنصليات في المدن، التي يوجد بها أكاديميات أو مدارس سعودية حصلت الوئام على نسخة منه

وتضمن التعميم الآليات والضوابط وهي :-

يحق للمعلمات السعوديات اللاتي يشغلن وظائف تعليمية لدى وزارة التعليم داخل المملكة المرافقـات لأزواجهن العاملين الممثليات المملكة في الخارج أوالممثلين للمملكة في المنظمات الدولية أو الإقليميةأو الموظفين المعارين لها، أو المبتعثين للدراسةبالتقدم للعمل معلمات يجميع الأكاديميات والمدارس السعودية في الخارج بدوام كامل خلال مدة مرافقتهن بالشروط التالية:

1) ألا تقل المدة المتبقية لعمل زوجها عن سنة كاملة من تاريخ بدء طلب التحاقها بالعمل في الأكاديمية أو المدرسةوكذلك عند تجديد الإعارة.

3) ان تحمل إقامة نظامية في البلد المضيف تسمح لها بالعمل، وأن ينسجم ذلك مع الأنظمة الداخلية بحيث لا يترتب على عملها أية تبعات قانونية على المعلمة أو المدرسة.

3) أن يكون مقر عمل زوجها في المدينة التي توجد بها الأكاديمية أوالمدرسة

4) مناسبة المؤهل التعليمي والخبرات الوظيفية للعمل الذي تتقدم له، وحاجة الأكاديمية أو المدرسة لخدماتها.

5) الا تكون مبتعثة أو ملحقة بعضوية البعثة أوتعمل لدى جهة أخرى داخل البلد المضيف.

1) أن تكون حاصلة على إجازة مرافقة للزوج في الخارج.

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7الا يكون قد صدر بحقها عقوبة تأديبية أو لديها قضية قائمة.

8) الا تكون المعلمة بسنة التجرية.

ثانيا

تقوم إدارات مجالس الأكاديميات والمدارس السعودية في الخارج برئاسة سفير خادم الحرمين الشريفين أو من ينيبه بتشكيل لجنة متخصصة للنظرة الطلبات التي ترد للعملية الأكاديميات والمدارس من المعلمات المرافقات لأزواجهن واتخاذ ، الإجراءات المهنية اللازمة (أولاً) وفق ما ورد

ثالثا:

يتم استقبال طلب العمل من قبل الأكاديميات والمدارس السعودية في الخارج ، ويُرفع لمجلس إدارة الأكاديمية أو المدرسة برئاسة سفير خادم الحرمين الشريفيين أو من ينيبهة البلد المضيف، متضمنا توصيات اللجنة المشكلة للنظرية الطلبات واتخاذ التوصية اللازمةعلى أن تُعطى

الأولوية ع التقدم للعمل عن طريق الإعارة للمعلمات المتعاقدات (على رأس العمل لدى الأكاديمية أو المدرسة ممن تنطبق عليهن الشروط، وهي:

أن تكون هناك حاجة لتخصص المعلمة الراغبة بالعمل والا يترتب على ذلك إنهاء التعاقد مع معلم أو معلمة دون مستند نظامي حسب أنظمة وقوانين البلد المضيف، وأن تقوم بالعمل في نفس التخصص ولا تكلف بأعمال إدارية.

خامسا:

أن يكون الوضع القانوني للأكاديمية أو المدرسة يسمح بعمل المعلمة عن طريق الإعارة دون تبعات قانونية، ويتم اتخاذ التعهد اللازم لذلك من المعلمة قبل صدور قرارالإعارة.

سادسا:

إذا تم قبول طلب المعلمة بنظام (الإعارة) للعمل فى الأكاديمية أوالمدرسة يُرفع الطلب بمسوّغاته من قبل مدير الأكاديمية أو المدرسة للإدارة العامة للمدارس السعودية في الخارج مرفقاً به صورة من (عقد العمل) المعتمد من رئيس مجلس إدارة الأكاديمية أو المدرسةومن ثم قيام وزارة التعليم بإعداد قرارالإعارة من صاحب الصلاحية وقطع الإجازة الاستثنائية مع موافقة الإدارة التعليمية التابعة لها، وفق الضوابط والشروط المنظمة لذلك، مع مراعاة الضوابط التالية:

1) أن تكون الإعارة لمدة سنة، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة وفق لائحة الإعارة،

2) احتفاظ المعلمة المعارة بوظيفتها ومستواها طيلة مدة الإعارة وعدم شغلها بغيرها لا عن طريق النقل ولا التعيين.

3) أن يكون التعاقد في نطاق الأجور المحددة لنظيراتها من المعلمات المتعاقدات بين الأكاديمية أو المدرسة.

4)أن تقوم الأكاديمية أو المدرسة السعودية في الخارج بدفع راتب المعلمة التعاقدي والبدلات التي ينص عليها العقد فقط.

5)أن تقوم المعلمة بسداد كامل الاشتراك التقاعدي بشكل شهري وتوريده للمؤسسة العامة للتقاعد،على أن يحتسب على أساس الراتب الذي تتقاضاه أثناء عملها في المملكة وما يطرأ عليه من تعديلات،بما فيها الحصة المماثلة التي تدفعها الحكومة لجهة عملها أي ،الأتتحمّل بدلات أو مصروفات مالية أو مكافات كانت تصرف لها بموجب المرافقة.

6) إذا كانت المعلمة مرافقة لزوجها المبتعث للدراسة فلا يصرف لها أية بدلات باستثناء تذاكر السفر والتأمين الطبي.

8) في حالة تكراراستحقاق المعلمة للبدلات بصفتها معلمة وبصفتها مرافقة، يصرف لها البدل بصفتها مرافقة فقط.

سابعا:

تُطبق جميع الشروط والضوابط المعمول بها في لائحة الإعارة دون تحمّل أي بدلات إضافية.

ثامنا:

يصدرقرارالإعارة من الوزير المختص أو من ينيبه وفق لائحة الإعارة، ويأتي ذلك

بناءً على برقية المقام السامي على إتاحة الفرصة للمعلمات السعوديات المرافقات لأزواجهن العاملين وممثليـات المملكة في الخارج أوالممثلين للمملكة من المنظمات الدولية أو الإقليمية، أو الموظفين المعارين لها، أوالمبتعثين للدراسة، بالعمل معلمات ،

الأكاديميات والمدارس السعودية في الخارج وذلك خلال مدة مرافقتهن وتوجيه وزارة التعليم للقيام.

بالاتفاق مع وزارة الخارجية ووزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية والمؤسسة العامة للتقاعد ، بوضع ما يلزم من ضوابط لذلك، على أن تتضمن الآلية المناسبة والإلزام بمراعاة قوانين البلد المضيف، وأن تحتسب مدة عملهن لأغراض التقاعد مع سداد الاشتراكات التقاعدية، وتعتمد هذه الضوابط بقرار من وزير التعليم،حيث تم تشكيل اللجنة المشتركة من الجهات المذكورة أعلاه،