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النيابة تهدد بعقوات لمروجي الإشاعات والمتمصدرين

النيابة تهدد بعقوات لمروجي الإشاعات والمتمصدرين
weam.co/532072
الوئام-متابعات

حذرت النيابة العامة من لعبة التمصدر و ترويج الشائعات وإنتاج الأخبار الكاذبة أو إعادة نشرها على مواقع التواصل الإجتماعي ، موضحة عقوبتها وخطرها على المجتمع والوطن.

وقالت النيابة العامة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : إنتاج أو إعداد الإشاعات أو الأخبار الزائفة التي من شأنها المساس بالنظام العام، أو إرسالها، أو إعادة نشرها عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو وسائل التواصل الإجتماعي، جريمة معلوماتية:- – يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل خمس سنوات، وبغرامة تصل ثلاثة ملايين ريال.”

وجاءت تغريدة النيابة العامة في وقت مناسب متجاوبة مع رافضي ما يحدث من ترويج الإشاعات وألعاب التمصدر وذلك بعد أن قام إعلاميون ومختص في المجال الإقتصادي بترويج أخبار عن وجود قرارات مهمة منذ أيام قليلة.

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