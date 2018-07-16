“وحش” ترامب” و “حصن”بوتين .. مقارنة بين سيارتي الرئاسة

وتلقب سيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المصفحة ذات السبعة مقاعد، بـ”الوحش”، ويبلغ ثمنها مليوني دولار أميريكي، وهي من نوع “كاديلاك”.

ويمكن تحويل السيارة إلى غرفة ذخيرة، فهي مزودة بخزانات أكسجين وكاميرا للرؤية الليلية وطلاء فولاذي مُقاوم يُقال إنه قادر على مقاومة الرصاص والاعتداءات الكيماوية والقنابل.

وتحتوي سيارة كاديلاك على إطارات معززة بألياف “الكيفلار” التي تحمي الإطارات من الانفجار، كل هذا بجانب أحدث وسائل الاتصالات، لتساعدها على التحول لغرفة عمليات متنقلة.

ويصل وزن السيارة إلى 8 أطنان، بينما يبلغ سمك الأبواب 8 بوصات. ومن الملفت أن جميع نوافذ سيارة الرئيس لا تفتح أبدا باستثناء شباك السائق، كما أن النوافذ جميعها مضادة للرصاص وأنواع من المتفجرات.

سيارة بوتن تكلف 119 مليون دولار

أما سيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، فهي من سيارة “ليموزين” روسية الصنع، واسمها “كورتيز”، وهي سيارة أشرفت على تصنيعها المؤسسة الروسية المركزية للأبحاث العلمية والسيارات والمحركات.

وتم اختيار السيارة منذ أشهر قليلة، حيث كان يستخدم بوتن سيارة مرسيدس ألمانية الصنع بمواصفات خاصة جدا.

ونشرت مجلة “نيوزويك” الأميركية مقالا أكدت فيه أن سيارة بوتن تم تزويدها بمحرك “في 12″، وهو أقوى بكثير من محرك “في 8” بسيارة الرئيس الأميركي.

وأكدت وسائل إعلام روسية أن بوتن تدخل شخصيا في صناعة السيارة، واختار بنفسه عددا من مواصفتها خلال عملية صناعتها، حتى إنه قام باختبار عدد من النماذج الأولية بنفسه.

وأكدت المصادر أن تكلفة السيارة وصلت إلى 119 مليون دولار.

وسربت بعض وسائل الإعلام الغربية معلومات تفيد بأن سيارة بوتن مضادة للرصاص، ومضادة لقذائف “الأر بي جي”، كما أنها قادرة على صد هجمات بالأسلحة البيولوجية، وتتمتع بمواصفات تجعل الرئيس الروسي قادرا على إدارة كافة شئون الدولة وقيادة حرب كاملة من داخلها.