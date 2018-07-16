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في جريمة بشعة

شاهد .. فيديو يوثق إرهابي حوثي يجبر الأطفال على المشاركة في الحرب

شاهد .. فيديو يوثق إرهابي حوثي يجبر الأطفال على المشاركة في الحرب
weam.co/532082
الوئام-متابعات

عثرت القوات اليمنية  على مقطع مسجل يظهر احد عناصر مليشيا الحوثي، التي يدعمها النظام الإيراني، يحث أطفالا على القيام بأعمال قتل في اليمن ويجبرهم على المشاركة في الحرب والإرهاب.

وأظهر الفيديو في لقطته طفل معه بندقية وخلفه ميليشي حوثي يحرض الأطفال على القتل قائلا:   “إننا سوف نشنقهم ونقتلهم ونحرقهم، ويجلس جواره مجرمون خرجوا من السجن المركزي.

ويقول لطفل: ” أنت قتلت شخصا عابرا واليوم ستكون قاتلا لمجموعة كاملة متوعدا، جميع الأطفال بالعقاب الإلهي إن هم خالفوا ما يسمعونه .
بينما يضحك الأطفال في براءة واضحة تدلل على خرف ما ينطق به ذلك المسلح الإرهابي ، بينما هو يطلق أسماء على الأطفال توحي بالقتال دون النظر لسنهم .

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