بالأسماء تعيين ١٥٩ معلما ومعلمة على المستوى السادس

الوئام-الرياض-عبد الله العازمي

أصدرت وزارة التعليم قرارا بتعيين ١٥٩ معلما ومعلمة من المستوى الخامس للسادس، جاء ذلك في قرار للمشرف العام على الموارد البشرية حصلت الوئام على نسخة منه .

وتضمن القرار أن يكون التعيين على المستوى السادس وطي القيد من المستوى السابق اعتباراً من تاريخ مباشرتهم العمل بعد صدور هذا القرار خلال مدة اقصاها 15 (يوما من تاريخه وفقا للمادة (الثامنة) من لائحة

التعيين فى الوظائف العامة ، وألا يكون مبتعثاً للدراسة أو في إجازة لفترة طويلة أو مكفوف اليد عن العمل

ويعامل المذكورين وفق المادة (18/أ) من نظام الخدمة المدنية فيما يخص الراتب.

وألا يكون المعلم أو المعلمة طرفاً في قضية قائمة أو عليهم قضية سابقة ولم يصدر قرار بمحو العقوبه.

واضاف القرار أن يتعهد المعلمين والمعلمات المعينين بمباشرتهم العمل وفق ما تراه الوزارة وتسجيل الخدمة

ورفع مسوغات تعيينهم على موقع وزارة المدنية (توثيق) .

واشار القرار يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه كلا فيما يخصه ، وأصله للإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية