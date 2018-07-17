التعليم تدعو المتقدمين للانتقال للكادر التعليمي للدخول على نظام المقابلات

الوئام-الرياض-عبد الله العازمي

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم، مبارك العصيمي، دعوة وزارة التعليم للمتقدمينً للانتقال من الكادر الإداري التعليمي للدخول على نظام المقابلات (الإداريين) على الرابط :

http://ed.gta.mne

بمعلومات دخولهم السابقة للاطلاع على نتيجة ترشيحهم.

وأوضح أنه على من تم ترشحه سرعة إنهاء الإجراءات على النظام.

وفي حال الموافقة، تعبئة وتسليم النماذج المطلوبة والموضحة في حسابه الخاص.