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التعليم تدعو المتقدمين للانتقال للكادر التعليمي للدخول على نظام المقابلات

التعليم تدعو المتقدمين للانتقال للكادر التعليمي للدخول على نظام المقابلات
weam.co/532100
الوئام-الرياض-عبد الله العازمي

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم، مبارك العصيمي، دعوة وزارة التعليم  للمتقدمينً للانتقال من الكادر الإداري التعليمي للدخول على نظام المقابلات (الإداريين) على الرابط :
http://ed.gta.mne
بمعلومات دخولهم السابقة للاطلاع على نتيجة ترشيحهم.
وأوضح أنه على من تم ترشحه سرعة إنهاء الإجراءات على النظام.
وفي حال الموافقة، تعبئة وتسليم النماذج المطلوبة والموضحة في حسابه الخاص.

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