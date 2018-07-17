أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم، مبارك العصيمي، دعوة وزارة التعليم للمتقدمينً للانتقال من الكادر الإداري التعليمي للدخول على نظام المقابلات (الإداريين) على الرابط :
http://ed.gta.mne
بمعلومات دخولهم السابقة للاطلاع على نتيجة ترشيحهم.
وأوضح أنه على من تم ترشحه سرعة إنهاء الإجراءات على النظام.
وفي حال الموافقة، تعبئة وتسليم النماذج المطلوبة والموضحة في حسابه الخاص.
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التعليم تدعو المتقدمين للانتقال للكادر التعليمي للدخول على نظام المقابلات
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم، مبارك العصيمي، دعوة وزارة التعليم للمتقدمينً للانتقال من الكادر الإداري التعليمي للدخول على نظام المقابلات (الإداريين) على الرابط :