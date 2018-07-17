النصر يقدم 50 مليون للنيجيري أحمد موسى .. والدوليون ينضمون للمعسكر

الوئام-الرياض-عبد المجيد بن طالب

علمت الوئام أن نادي النصر تقدم بعرض مالي ضخم وصل إلى 50 مليون دولار وبشكل رسمي للاعب منتخب نيجيريا، وليستر سيتي الإنجليزي، أحمد موسى، والذي قدم مستوى مذهل في بطولة كأس العالم الأخيرة في روسيا.

فيما تلقت إدارة نادي النصر طلباً رسميا من نادي الزمالك المصري للعب مباراة ودية ضمن المعسكر الإعدادي للفريقين ، جاء ذلك بعد أن اتفق النصر مع ثلاثة أندية مختلفة وينتظر موافقة أحد الأندية القوية للقائها ودياً

ولا زالت إدارة النصر برئاسة آل سويلم تسارع الزمن لإنهاء كافة التعاقدات قبل بداية الموسم ولفرصة التحاق اللاعبين بمعسكر الفريق الأول في سويسرا قبل نهايته حيث وصل اللاعبون الدوليون محمد السهلاوي و عمر هوساوي لمعسكر الفريق في وقت متأخر و تأخر إنضمام يحيى الشهري ليوم غد لظروف الطيران ومن المنتظر وصول المحترف البرازيلي بيتروس الخميس المقبل.

واستطاعت إدارة نادي النصر إنهاء التعاقد مع اللاعب المغربي لاعب نادي واتفورد الإنجليزي ( نور الدين مرابط ) حيث تم شراء بطاقة اللاعب والتوقيع معه لمدة ثلاث مواسم ، وسيعتمد السيد كارينيو على اللاعب في خانة الجناح الأيسر كونه يتميز باللعب في أكثر من خانة