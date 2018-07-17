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تغريمه نصف مليون

الإمارات.. سجن وغرامة مالية لوافد عربي بتهمة “التطاول على الذات الإلهية”

الإمارات.. سجن وغرامة مالية لوافد عربي بتهمة “التطاول على الذات الإلهية”
weam.co/532103
الوئام - وكالات

قضت محكمة جنايات عجمان بسجن المتهم “ط.ع.” (41 عاما) عربي الجنسية، 7 سنوات وتغريمه بمبلغ نصف مليون درهم إماراتي بتهمة “التطاول على الذات الإلهية” أثناء مشاجرة مع سيدة.

كما أمرت محكمة جنايات عجمان بمصادرة هاتفه النقال وإبعاده عن الدولة بعد انقضاء فترة العقوبة وإلزامه بدفع الرسوم القضائية.

وتشير وقائع القضية إلى أن السيدة أبلغت السلطات المختصة بأن المتهم قام بسبها عبر هاتفه، وذلك عن طريق إرسال رسالة صوتية إليها تحوي ألفاظا مسيئة، كما شتم الذات الإلهية.

وإثر البلاغ المقدّم قامت السلطات المعنية بتفريغ التسجيل ليتبين أن المتهم أرسل عبر رسالة صوتية عبارات سب للذات الإلهية للصاحبة البلاغ عبر هاتفها الخاص، وذلك إثر خلاف نشب بينهما، ووجهت تهمة التطاول على الذات الإلهية للشخص المذكور.

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