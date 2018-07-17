صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي

الرياض- الوئام:

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن اقتصاد السعودية، مشيرا الى ان أكبر اقتصاد عربي سينمو بنسبة 1.9% في 2018، بعدما كان توقع في السابق ان ينمو بنسبة 1.7%.

وهذه المرة الثالثة منذ اكتوبر الماضي التي يرفع فيها صندوق النقد توقعاته بشأن اقتصاد السعودية الذي شهد انكماشا بنسبة 0.9% في 2017.

وتأتي التوقعات الجديدة التي أوردها صندوق النقد في تقرير دوري بشان اداء اقتصادات العالم، في وقت تواصل أسعار النفط ارتفاعها منذ ان اتفقت الدول المنتجة في 2016 على تحديد سقف لانتاجها اليومي من الخام.

كما عدّل صندوق النقد توقعاته بشأن المنطقة التي تشمل الشرق الاوسط وشمال افريقيا وافغانستان وباكستان، متوقعا ان تبلغ نسبة النمو 3.5% في 2018 و3.9 % في عام 2019.

وقال الصندوق في تقريره ان الدول المنتجة للنفط استفادت من الاسعار، لكن التوقعات بشان الدول المستوردة للنفط تبقى ضعيفة.

وأضاف ان العديد من الاقتصادات لا تزال تواجه تحديات مالية، بينما يلقي احتمال تصاعد الصراع الجيوسياسي بظلاله على النمو في المنطقة.

وتنتج المملكة 9.9 ملايين برميل في اليوم منذ بداية 2018، ما يعني انه سيتوجب عليها ان تنتج 10.6 ملايين برميل في اليوم في الاشهر الستة المتبقية حتى يبلغ معدل انتاجها 10.3 ملايين برميل بنهاية السنة.