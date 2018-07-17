خمسة طعون أمريكية على رسوم جمركية مضادة

واشنطن- الوئام:

أطلقت الولايات المتحدة 5 طعون منفصلة أمام منظمة التجارة العالمية ضد رسوم جمركية انتقامية فرضتها الصين والاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك وتركيا إثر فرض رسوم أمريكية على واردات الصلب والألومنيوم.

وقال الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر في بيان إن الرسوم المضادة التي تستهدف صادرات أمريكية تصل قيمتها إلى 28.5 مليار دولار مخالفة لقواعد منظمة التجارة.

وقال لايتهايزر هذه الرسوم تنتهك التزامات كل عضو من أعضاء منظمة التجارة بموجب اتفاق المنظمة وأن الولايات المتحدة ستتخذ جميع الإجراءات الضرورية لحماية مصالحها ونحث شركاءنا التجاريين على العمل البناء معنا لحل المشاكل الناتجة عن الطاقة الفائضة الضخمة والمستمرة في قطاعي الصلب والألومنيوم.

ويقول مكتب لايتهايزر إن رسوم الصلب والألومنيوم مقبولة بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية لأنها تستنتد إلى استثناء يتعلق باعتبارات الأمن القومي.

وكان لايتهايزر قال الشهر الماضي إنه لا أساس قانونيا للرسوم المضادة لأنها تقوم على افتراضات زائفة من الاتحاد الأوروبي والشركاء التجاريين الآخرين بأن رسوم الصلب والألومنيوم الأمريكية مخالفة للقانون باعتبارها إجراءات تستهدف حماية المنتجين الأمريكيين.