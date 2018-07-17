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سماءً غائمة جزئياً

حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء
weam.co/532110
الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماءً غائمة جزئياً على أجزاء من وسط وجنوب المملكة فيما تتكون السحب الرعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية.

ورياح نشطة مثيرة للأتربة على مناطق جازان ونجران ومكة المكرمة والباحة وعسير ووادي الدواسر.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف.

وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج, بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.

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