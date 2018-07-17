وظائف براوتب تبدأ من 6000 ريال بالخطوط الحديدية

الرياض- الوئام:

يعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية (سرب) عن فتح باب التسجيل في برنامج مساعد خدمات الركاب والضيافة للعمل في الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار).

ويتم التسجيل عن طريق موقع المعهد الإلكتروني على الرابط التالي:

http://srp.edu.sa

ومن ضمن الشروط: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية (رجال فقط) وأن لا يقل المؤهل الدراسي عن الدبلوم فأعلى وأن لا يقل العمر عن 20 سنة ولا يزيد عن 29 سنة.

أن لا يقل مستوى اللغة الإنجليزية عن درجة (4.5) في امتحان IELTS أو ما يعادله واجتياز الكشف الطبي واجتياز القبول والمقابلة الشخصية.

ومن ضمن المزايا: مكافأة شهرية (3300) ريال خلال فترة التدريب والتوظيف في مهنة (مساعد خدمات ركاب) أو (مضيف) بعد اجتياز البرنامج.

الراتب الشهري بعد اجتياز البرنامج يبدأ من (6000) ريال وتأمين طبي للموظف وزوجته وأطفاله ووالديه.

وستكون بداية الفصل التدريبي للمقبولين يوم الأحد 1439/12/22هـ الموافق 2018/09/02 وسوف يتم إبلاغ من تنطبق عليهم شروط القبول برسالة نصية بموعد اختبار القبول (بعد انتهاء الفرز).

في حال عدم إحضار المتطلبات أو عدم تطابقها مع المعلومات المسجلة في بداية التقديم سوف يتم إلغاء الطلب.

4- في حال التقديم بشكل متكرر سوف يتم الاستبعاد مباشرة.

وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي: https://goo.gl/KbcGn5

وستكون نهاية التسجيل بنهاية يوم الثلاثاء الموافق 1439/11/11هـ الموافق 2018/07/24.