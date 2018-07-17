«أم» تعذّب طفلتها والحماية الإجتماعية تتفاعل بسرعة التدخل

الرياض- الوئام:

دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية جميع من تتوفر لديه معلومات عن مقطع فيديو أظهر قيام أم بتعذيب طفلتها التواصل معها.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل خالد أبا الخيل في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: تلقى مركز بلاغات العنف الأسري بلاغ التعنيف ويتم الآن سرعة التدخل، وتم الطلب عاجلا من الجهة الأمنية المختصة تزويد وحدة الحماية الاجتماعية بمعلومات للوصول لهذه الحالة. ونرجو من تتوفر لديه معلومات الاتصال على 1919.

وكان رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر قد تداولوا أمس مقطع فيديو أظهر سيدة وهي تقوم برب وتعذيب طفلتها بشكل مأساوي وقد اتهمها البعض انها مريضه نفسيا وسلوكها غير سوي فلا تعذب الام اطفالها الا اذا كانت غير سليمة من الناحية العقلية ، ودعا المغردون إلى ضرورة محاسبة هذه السيدة على ما تفعله في أطفالها.

وطالب المغردون الاهل بتحمل مسؤولية تربية اطفالهم خصوصا ان ما تفعله الام يندرج تحت بند التعذيب وفي حالة الوفاة يعتبر قتلا عمدا للاطفال ويستدعي العقوبة الجنائية.