تفاصيل مثيرة حول القبض على الجاسوسة الروسية في أمريكا

واشنطن- الوئام:

أعلنت السلطات الأمريكية أمس الإثنين القبض على امرأة روسيّة تبلغ من العمر 29 عاماً بتهمة التآمر للتأثير على السياسة الأمريكية من خلال علاقاتها مع مجموعات بينها رابطة حملة السلاح.

وأتى هذا الإعلان بعد ساعات من قمة في هلسنكي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب الذي رفض في ختام اللقاء إدانة موسكو في قضية التدخّل في حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.

وأكدت وزارة العدل الأمريكية في بيان أن مارييا بوتينا اعتُقلت في واشنطن السبت ومثُلت أمام المحكمة أمس.

وأضافت أنّ بوتينا متهمة بالتآمر كعميلة لروسيا من خلال إقامة علاقات مع أمريكيين واختراق منظمات صاحبة نفوذ في السياسة الأمريكية.

دخلت بوتينا الولايات المتحدة عام 2016 لتتلقى دروساً في الجامعة الأمريكية في العاصمة الفدرالية، وهي متهمة بالعمل بين عامي 2015 و2017 لصالح مسؤول كبير في الحكومة الروسية عرّفت عنه الصحافة الأمريكية بأنه ألكساندر تورشين.

ويخضع هذا السياسي والمصرفي القريب من الرئيس بوتين لعقوبات أمريكية، وقد يكون تورشين أيضاً “عضوا مدى الحياة في جمعية البنادق الوطنية “إن آر إيه”.

في مايو 2016، التقى تورشين الابن الأكبر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال حدث نظّمته “إن آر إيه”.

ورجّحت الصحافة الأمريكية أن تكون بوتينا أيضا عضوة في إحدى منظمات الأسلحة، وعالباً ما تظهر هذه الشابة على الشبكات الاجتماعية حاملةً سلاحا بيدها، كما تم أيضاً تصويرها مع الرئيس السابق لـ”إن آر إيه” ديفيد كين، ومع حاكم ويسكونسن سكوت ووكر.

وبحسب لائحة الاتهام، حاولت بوتينا وتورشين تطوير علاقات مع سياسيين أمريكيين بهدف إنشاء قنوات غير رسمية للاتصالات يمكن أن تستخدمها روسيا لاختراق جهاز صنع القرار الوطني.