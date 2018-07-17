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ضد الفساد والظلم وعدم الكفاءة

ترامب: ندعم بقوة المتظاهرين في إيران

ترامب: ندعم بقوة المتظاهرين في إيران
weam.co/532119
واشنطن- الوئام:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنّ إيران تشهد أعمال شغب منذ أن انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي الموقّع بين طهران والدول العظمى، مشدداً على أن الولايات المتحدة تدعم المتظاهرين.

وأضاف ترامب في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية: لديهم أعمال شغب في كلّ مُدنهم، والتضخم متفشّ.

وتابع الرئيس الأمريكي الذي كان يتحدث بعد قمة جمعته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي، هذا النظام لا يريد أن يعرف الناس أننا نقف وراءهم 100%.

وأردف: لديهم تظاهرات في أنحاء البلاد وقد حدثت معارك منذ أن أنهيتُ هذا الاتفاق من الجانب الأمريكي لذلك سنرى.

وفي يونيو المنصرم، أكّد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو دعمه للإيرانيين الذين يتظاهرون ضد حكومتهم التي اتهمها الفساد والظلم وعدم الكفاءة.

وتواجه حكومة طهران استياء متناميا بسبب اضطرابات اقتصادية منذ أن سحب ترامب في مايو بلاده من الاتفاق النووي وأعلن تشديد العقوبات الاقتصادية الأميركية على إيران.

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