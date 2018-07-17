دوريات الأمن تضبط آلاف المطلوبين في قضايا جنائية

الرياض- الوئام:

تمكنت الإدارة العامة لدوريات الأمن، من خلال اداراتها وفرقها في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، خلال شهر شوال المنصرم من ضبط آلاف المطلوبين في قضايا جنائية.

وإعادة العديد من المركبات المسروقة والمطلوبة، من خلال عمليات الرصد الأمني والمتابعة الأمنية ونقاط التفتيش الفجائية؛ حيث نجحت في ضبط 43277 ألف شخص من جنسيات عدّة، منهم 13414 من أرباب السوابق والمطلوبين في قضايا جنائية، و24085 عليهم حالات اشتباه، و2969 متسولًا، و2809 خالفوا الأنظمة العامة، إضافةً إلى 5361 قطعة سلاح.

وتمكنت دوريات الأمن من ضبط 6365 مركبة، منها 783مركبة مسروقة، و2305 مشتبه بها، و773 مطلوبة وبقية المركبات دون إثبات ملكية، وفيما يخص المخدرات والمسكرات فقد تمكنت دوريات الأمن من ضبط كميات كبيرة منها، وتم ضبط 5536 قارورة عرق مسكر و59 جركل و161 برميلًا من مادة العرق المسكر.

و9137 حبةً مخدرة و52,669,8 جرام من مادة الحشيش المخدر و64,325,5 جرام من مادة القات، أما فيما يخص المخالفات المرورية فقد حررت الدوريات 25277 مخالفة مرورية خلال هذه الفترة.