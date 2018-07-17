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في استعراض لرجال تومي روبنسون

تعرض سيدة محجبة للتحرش في بريطانيا

تعرض سيدة محجبة للتحرش في بريطانيا
weam.co/532129
لندن- الوئام:

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي البريطانية انتشارًا واسعًا لصور ترصد تعرض سيدة محجبة لمضايقات على يد مجموعة من الموالين للناشط السياسي تومي روبنسون المناهض للإسلام في وسط العاصمة البريطانية، بحسب ما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وتظهر الصور المنتشرة للواقعة أحد أنصار حملة إطلاق سراح تومي روبنسون وهو يقوم بإيقاف حافلة كبيرة تقودها سيدة مسلمة محجبة ومن ثم ينهال عليها بالسباب بميدان ترفلغار في قلب لندن.

وانهالت الإشادات للسيدة المحجبة التي لم تبد أي غضب تجاه الواقعة طوال 30 دقيقة تعرضت خلالها للسباب، وظلت المرأة هادئة ومبتسمة خلال الواقعة حتى بعد أن رفع أحد المتظاهرين لافتة مكتوب عليها: بريطانيا تحب ترامب” على الزجاج الأمامي للحافلة.

وعلق أحد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” المناهضين للعنصرية: هذا التحرش الجبان حدث لسائقة مسلمة محجبة بميدان ترفلغار في استعراض لرجال تومي روبنسون.

وأضاف: للسيدات المسلمات الحق في ممارسة أعمالهن دون التعرض لمضايقات، لا ينبغي أن يكون هذا الأمر شيئًا نقاتل من أجله، ولكنه أصبح كذلك.

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