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قبيل كلمة رئيس مجلس الاحتياطي

أسعار الذهب ترتفع مع تراجع الدولار

أسعار الذهب ترتفع مع تراجع الدولار
weam.co/532131
نيويورك- الوئام:

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع استمرار تراجع الدولار قبيل أول شهادة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول أمام الكونجرس.

وزاد الذهب 0.25% في المعاملات الفورية إلى 1243.18 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:30 بتوقيت جرينتش بينما ارتفع في العقود الأمريكية الآجلة للتسليم في أغسطس 0.3% إلى 1243.20 دولار للأوقية.

ومن المرجح أن يؤكد باول على المسار التدريجي لتشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي لسياسته النقدية خلال استعراضه لنظرته المتفائلة للاقتصاد أمام الكونجرس اليوم.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 0.4% في المعاملات الفورية إلى 15.80 دولار للأوقية بينما زاد البلاتين 0.1% مسجلا 822.74 دولار للأوقية وصعد البلاديوم 0.2% مسجلا 919 دولارا للأوقية.

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