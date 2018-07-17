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أول طائرة غداً الاربعاء

حجاج إيران يبدؤون غداً التوجه إلى السعودية

حجاج إيران يبدؤون غداً التوجه إلى السعودية
weam.co/532137
طهران- الوئام:

أعلن رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية حميد محمدي اليوم الثلاثاء، أن أول طائرة تقل حجاجاً إيرانيين ستتوجه غداً إلى السعودية.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن محمدي القول إن 270 زائراً إيرانياً سيتوجهون صباح غد من مطار الخميني الدولي إلى المدينة المنورة.

يذكر أن عدد الحجاج الإيرانيين لموسم الحج للعام الجاري يبلغ 85 ألفاً و 200 زائر، إلى جانب عدد من الكوادر الطبية والإغاثية.

وأدى أكثر من 86 ألف إيراني الحج العام الماضي. ولم تكن إيران قد أوفدت حجاجها إلى السعودية في موسم حج العام قبل الماضي، وسط تعنت طهران في المفاوضات المتعلقة بترتيبات الحج بين البلدين.

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