اعتقالات واسعة تطال محتجين في البصرة

البصرة- الوئام:

نفذت السلطات الأمنية العراقية، الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة طالت العديد من الشباب في البصرة، على خلفية الاحتجاجات المستمرة التي تشهدها المحافظة الواقعة جنوبي البلاد.

واندلعت في البصرة، منذ أكثر من أسبوع، مظاهرات حاشدة احتجاجا على ارتفاع البطالة وسوء الخدمات في المحافظة، التي تعد إحدى أغنى المحافظات، لاحتوائها نحو 70 بالمئة من احتياطيات النفط العراقي.

وقال ناشطون محليون إن الاعتقالات شملت عددا كبيرا من الشبان، حاولوا إقامة تجمعات في بعض أحياء مدينة البصرة، وذلك بعد أيام من مواجهات وصدامات أسفرت عن سقوط جرحى.

واتخذت الأجهزة الأمنية سلسلة إجراءات بينها حظر تجوال واستنفار لقوات الشرطة في البصرة وغيرها من المحافظات الجنوبية، التي امتدت إليها المظاهرات وسط تصاعد الغضب الشعبي.

والثلاثاء، أعلنت السلطات الأمنية رفع حظر التجوال عن حركة المركبات في البصرة، على أن يستمر الحظر الليلي لحين عودة الوضع في محافظة البصرة إلى طبيعته، مع منع أي تظاهرة غير مرخصة.

وكانت القوات الأمنية في المحافظة تصدت لمتظاهرين حاولوا اقتحام حقل الزبير النفطي جنوب غرب البصرة، ما أسفر عن سقوط جرحى بينهم، وأصيب عدد من الصحفيين بحالات اختناق.

وعلى غرار تظاهرات البصرة، تصاعدت حدة الاحتجاجات في محافظات جنوبية أخرى، على غرار النجف وذي قار، وذلك على سوء الخدمات العامة وتفشي الفساد.