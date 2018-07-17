الملحق الثقافي في بريطانيا يزور الجامعات في بلفاست

لندن - الوئام - عايض ال ركبان:

‏أنهى الملحق الثقافي في سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة الدكتورعبدالعزيز بن علي المقوشي أعمال اليوم الأول لزيارته للطلبة المبتعثين والجامعات البريطانية في مدينة بلفاست عاصمة أيرلندا الشمالية بالإجتماع مع عدد من القيادات الأكاديمية والبحثية في جامعة كوينز بلفاست وبحضور نخبة من الطلبة المبتعثين في الجامعة.

وشهد برنامج الزيارة الإجتماع بمدير جامعة كوينز بلفاست البروفيسور جميز ماكلني، حيث ناقش الجانبان سبل زيادة التعاون في عدد من المجالات الأكاديمية والبحثية وقبولات الطلبة السعوديين المحتملة في عدد من البرامج النوعية في الجامعة ومراكز البحث والتطوير الأكاديمي التابعة لها .

كما قام الملحق الثقافي بزيارة لمركز الأبحاث السِيبرانية في الجامعة الذي يعد واحدا من أميز المراكز البحثية في مجال أبحاث الأمن السيراني على مستوى العالم التابع لمعهد الاتصالات والإلكترونيات وتقنية المعلومات ويضم أكثر من ٢٠٠ أكاديمي ومهندسين وطلاب دكتوراه يعملون بمشاركة أقوى الشركات الرائدة وأصحاب المشاريع الإبداعية في العالم.

حيث التقى مع البروفسور السير جون في ماكاني مدير معهد الإلكترونيات والهندسة الكهربائية وعلوم الكمبيوتر في الجامعة، والبروفيسور ساكر سيزر مدير المركز الذي قدم عرضاً للملحق الثقافي عن أهم المشاريع البحثية المحتملة للتعاون بين المركز والملحقية بالإضافة الى مناقشة رفع نسبة الباحثين السعوديين في المركز خلال المرحلة المقبلة.

كما شملت الزيارة وقوف الملحق الثقافي على برنامج المدرسة الصيفية الدولية للتعليم من أجل التحول، والذي يعد أحد أهم البرامج البحثية في مجالات تطوير البحوث المبتكرة والتغيير والتحويل في نظام التعليم وتشرف عليه مدرسة العلوم الاجتماعية والتربية والعمل الاجتماعي في الجامعة.

حيث استمع الى شرح مفصل عن البرنامج من البروفسور آشلينق أوبويل مديرة المدرسة شمل أهم فرص التعاون الممكنة ويعد برنامج المدرسة الصيفية الدولية للتعليم من أجل التحول مدرسة متعددة التخصصات.

كما يقوم بالتدريس فيه عدد من الباحثين الذين قادوا وعملوا على تطوير البحوث المبتكرة والتغيير والتحويل لنظام التعليم في أيرلندا الشمالية.

كما تُقدّم الكلية نظام التدريس في البرنامج وفق سياقات تعليمية مختلفة تنتهج اساليب العمل ضمن تخصصات أخرى من أهمها العدالة والعمل الاجتماعي والسياسة الاجتماعية وبالشراكة مع الحكومات والجمعيات الخيرية والمنظمات غير الحكومية.

ويتم إعطاء الطلاب المنخرطين في البرنامج الفرصة للالتقاء ببعض أصحاب المصلحة وشركاء التعليم في أيرلندا الشمالية مع رحلات إلى أماكن تعليمية غير رسمية لرؤية نظام التعليم في الممارسة العملية.

وتستكمل اليوم أعمال اليوم الثاني من الزيارة بلقاء عدد من القيادات الأكاديمية والبحثية في جامعة أولستر ومعهد اللغة على أن يختتم برنامج الزيارة بلقاء الملحق الثقافي المفتوح مع الطلبة المبتعثين ومرافقيهم في المدينة.