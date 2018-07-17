“أبا الخيل” معلقا على واقعة تعذيب أم لابنتها: تم التوصل إلى الأطفال

جدة - الوئام:

علق خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على واقعة تعذيب أم لطفلتها، قائلا إنه “تم التوصل إلى الأطفال من قبل وحدة الحماية الاجتماعية في جدة وسيتم إصدار بيان توضيحي”.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، دعت أمس (الاثنين)، جميع من تتوفر لديه معلومات عن مقطع فيديو أظهر قيام أم بتعذيب طفلتها، إلى التواصل معها.

جاء ذلك عقب تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) مقطع فيديو، يظهر سيدة وهي تقوم بضرب وتعذيب طفلتها بشكل مأساوي، ودعا المغردون إلى ضرورة محاسبة هذه السيدة على أفعالها.