الأرصاد تتوقع حالة الطقس خلال الفترة القادمة

واس - الوئام:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تقريراً يُفيد باستمرار هطول الأمطار الصيفية خلال الفترة القادمة، اعتباراً من يوم الخميس المُقبل، حيث يبدأ تأثير امتداد الخط الفاصل المداري وتزداد فرص الأمطار الرعدية ما بين متوسطة إلى غزيرة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، وتمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة، مع تأثر الأجزاء الساحلية لتلك المناطق بالأمطار الرعدية والتيارات الهابطة المثيرة للأتربة والغبار.

كما توقعت الهيئة، أن يستمر تأثير الغبار والاتربة المثارة على الأجزاء الساحلية لمنطقة مكة المكرمة ويمتد تأثيره إلى جازان، وأن تنشط الرياح السطحية على فترات خلال النهار على مناطق الشرقية، والرياض، ونجران، والأجزاء الشرقية لمنطقتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة بينما يبقى الطقس حار خلال النهار على معظم المناطق ومعتدل على المرتفعات الجنوبية الغربية.

ودعت الهيئة الجميع إلى متابعة تقارير الطقس اليومية، والإنذارات الصادرة من نظام الإنذارات المبكر على موقع الهيئة الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي.