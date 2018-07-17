الحكم بــ«المؤبد» على 31 ضابطاً في تركيا

انقرة- الوئام:

أصدرت محكمة تركية حكمًا بالسجن المشدد المؤبد على 31 رتبة عسكرية من بينهم القائد السابق لمدارس قوات الدرك (الجاندارما) العميد صادق كور أوغلو في القضية التي يتهم فيها 316 شخصية عسكرية على خلفية الأحداث التي شهدتها قيادة مدارس الجاندرما في أنقرة خلال أحداث انقلاب 15 يوليو 2016.

وكشفت مصادر أن الحكم بالسجن المشدد المؤبد في حق 31 رتبة عسكرية، جاء بتهمة القتل العمد، ومحاولة إسقاط النظام الدستوري في البلاد.

وصدر الحكم بالسجن 26 سنة و8 أشهر بتهمة محاولة القتل في حق المتهم فاضل أرجون، و13 سنة و6 أشهر في حق أوكان دارانديلي بتهمة تقييد حرية الآخرين. كما تم فصل ملفات 5 متهمين هاربين بالإضافة إلى 280 متهمًا غير معتقلين.

وفي إطار تحقيقات محاولة انقلاب عام 2016 الفاشل، أصدرت النيابة العامة في تركيا اليوم قرارًا بتوقيف 47 عسكريًا 38 منهم في الخدمة.

وتفيد معطيات الموقع الإلكتروني لمفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان، بأن السلطات التركية اعتقلت خلال عامين، 160 ألف شخص، وقامت بطرد أكثر من 150 ألف شخص من وظائفهم الحكومية المدنية والعسكرية.

وتتهم الحكومة التركية المفكر الإسلامي فتح الله كولن وحركة الخدمة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا في عام 2016.

ويرفض كولن مطلقا صلته بالانقلابيين ويتهم الحكومة التركية بترتيب مسرحية الانقلاب للقضاء على المعارضة.