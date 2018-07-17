الصين: بدء إجراءات حظر حزب يطالب باستقلال هونج كونج

وكالات - الوئام:

بدأت حكومة هونج كونج اليوم الثلاثاء في اتخاذ إجراءات لحظر حزب سياسي يدافع عن الاستقلال عن الصين، وعللت قرارها بأنه يمثل خطرا محتملا على الأمن القومي.

وفي خطاب تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، قال وزير الأمن اندرو تسانج إن الشرطة طالبته بحظر أعمال حزب هونج كونج الوطني.

وقال تسانج إن الحزب ينتهك الأنظمة الإدارية لهونج كونج، ويجب رفض تسجيله كمنظمة اجتماعية “من أجل مصلحة الأمن القومي أو السلامة العام والنظام أو حماية حقوق وحريات الآخرين”.

وأمام الحزب الآن 21 يوما لعرض وثائق لتسانج لإقناعه بأنه يجب السماح له بالاستمرار في العمل.

وكان قد تم تأسيس حزب هونج كونج الوطني في مارس 2016، ويطالب الحزب بتأسيس “هونج كونج حرة ومستقلة”.

ويذكر أن هونج كونج كانت مستعمرة بريطانية سابقة عادت للسيادة الصينية عام 1997، ولكنها تتمتع بحقوق وامتيازات خاصة حتى عام 2047.

ومع ذلك، تتبنى الحكومة موقفا متشددا تجاه أي مناقشات حول الاستقلال عن الصين منذ احتجاجات حركة المظلات عام 2014، التي طالبت بمزيد من الإصلاح الديمقراطي.