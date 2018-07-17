اتفاقية تاريخية للتبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي واليابان للرد على إجراءات ترامب

واس - الوئام:

وقع رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك ، ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ، ورئيس وزراء الياباني شينزو آبي ،اتفاقية تجارية للتبادل الحر بعد انعقاد القمة الخامسة والعشرين بين الاتحاد الأوروبي واليابان في طوكيو .

وأعاد قادة الاتحاد الأوروبي واليابان في بيان مشترك بهذه المناسبة التأكيد على قوة الشراكة الإستراتيجية بينهم وعزمهم على العمل من أجل السلام والازدهار والنظام الدولي القائم على القواعد.

وقال البيان المشترك إن هذه الخطوة تعد تاريخية بتوقيع اتفاقية تجارية طموحة للغاية بين اثنين من أكبر الاقتصادات في العالم ، مشيراً إلى أنه بتنفيذ هذا الاتفاق بشكل كامل ، يرسل الاتحاد الأوروبي واليابان رسالة قوية لتعزيز التجارة الحرة والنزيهة والقائمة على القواعد ، وضد الحمائية ، كما يوضح اتفاق الشراكة الاقتصادية للعالم الإرادة السياسية الراسخة للاتحاد الأوروبي واليابان للحفاظ على راية التجارة الحرة وهي تلوح برفع مستوى التجارة الحرة.

وأضاف البيان أنه علاوة على ذلك ، فإن الاتفاقية ستكون نموذجًا لقواعد التجارة والاستثمار عالية الجودة والحرة والمفتوحة والمنصفة في القرن الحادي والعشرين ،كما ستوفر الاتفاقية نموًا اقتصاديًا مستدامًا وشاملاً وتحفز خلق فرص العمل.

وتوضح الاتفاقية للعالم أن التجارة الحرة والنزيهة والقائمة لا تزال أداة مهمة لتعزيز الرخاء عالميا.

كما سيواصل الاتحاد الأوروبي واليابان مفاوضاتهما حول قواعد الاستثمار.

وأكد البيان المشترك إن توقيع اتفاقية الشراكة الإستراتيجية سوف يمهد الطريق لتعاون أقوى سواء على المستوى الثنائي أو في المحافل متعددة الأطراف.

ودعا الاتحاد الأوروبي واليابان إلى بدء المفاوضات لتطوير قواعد دولية أقوى بشأن الإعانات الصناعية المشوهة للسوق والإجراءات المشوهة للتجارة من قبل الشركات المملوكة للدولة.

كما شدد الاتحاد الأوروبي واليابان على أنهما سيستمران في دفع عجلة التقدم في أعمال المتابعة من المؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية في بوينس آيرس ، بما في ذلك العمل الاستكشافي بين الأعضاء المماثلين حول التجارة الإلكترونية.

وأكدا حرصهما على المساهمة بشكل مشترك في تحقيق السلام والاستقرار الدوليين على أساس سيادة القانون ومن خلال التشاور والتنسيق المكثفين حول القضايا العالمية والإقليمية.