التعليقات: 0

تسوية نسبة كبيرة منها

«تنظيم الكهرباء» تبت في خمسة آلاف شكوى

«تنظيم الكهرباء» تبت في خمسة آلاف شكوى
weam.co/532167
الرياض- الوئام:

استقبلت هيئة تنظيم الكهرباء (5) آلاف شكوى تلقتها منذ بداية عام 2018 تم العمل على حل جزء كبير منها حتى الآن، وبالمقارنة بلغ إجمالي الشكاوى التي تلقتها الهيئة، عن الجوانب المختلفة للخدمة الكهربائية، المقدمة للعام 2017م (4239) شكوى، بمعدل (46.8) شكوى لكل مئة ألف مشترك على مستوى المملكة وقد تمكنت الهيئة من حل حوالي (93%) منها.

وأوضحت  أن آلية تقديم الشكوى على مقدم الخدمة “شركة الكهرباء” خطوة أولية يلتزم المستهلك بها، وإذا لم يتقيد مقدم الخدمة الكهربائية بواجباته تجاه مستهلك الكهرباء، أو لم يكن المستهلك راضياً عن بعض أوجه الخدمات التي يقدمها له مقدم الخدمة أو تعامله معه، فإن للمستهلك الحق في تقديم اعتراض، عبر عدة مراحل.

حيث يتواصل المستهلك مع مقدم الخدمة (شركة الكهرباء) ابتداءً وتقديم اعتراضه عبر القنوات المتاحة، ومحاولة حل موضوع الشكوى خلال 10 أيام عمل. إذا لم يتم التوصل إلى حل مرض مع مقدم الخدمة، فيمكن له تقديم شكواه إلى الهيئة الكترونياً عبر الموقع الالكتروني:

www.ecra.gov.sa

واستلام رقم مرجعي للشكوى ليتمكن من متابعتها. بعد ذلك تتولى الهيئة دراسة الشكوى بكامل تفاصيلها خلال فترة لا تتجاوز 10 أيام عمل واشعار المستهلك ومقدم الخدمة بالنتيجة.

إذا لم يقتنع المستهلك بنتيجة الشكوى الصادرة من الهيئة، يمكن له طلب إحالة النزاع إلى لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء أو التقدم لها مباشرة، وهي لجنة مستقلة لها الصفة القضائية تم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء.

وقالت أن مراحل تقديم شكوى ضد الكهرباء هي كالتالي: التواصل مع الشركة السعودية للكهرباء ابتداءً وتقديم اعتراضه عبر القنوات المتاحة ومحاولة حل موضوع الشكوى خلال 10 أيام عمل.

إذا لم يتم التوصل إلى حل مرض مع الشركة السعودية للكهرباء، فيمكن له تقديم شكواه إلى الهيئة الكترونياً عبر الموقع الالكتروني www.ecra.gov.sa واستلام رقم مرجعي للشكوى ليتمكن من متابعتها.

تتولى الهيئة دراسة الشكوى بكامل تفاصيلها خلال فترة لا تتجاوز 10 أيام عمل واشعار المستهلك ومقدم الخدمة بالنتيجة.

إذا لم يقتنع المستهلك بنتيجة الشكوى الصادرة من الهيئة، يمكن له طلب إحالة النزاع إلى (لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء) أو التقدم لها مباشرة، وهي لجنة مستقلة لها الصفة القضائية تم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء.

روابط ذات صلة

«الوزراء» يوافق على الترخيص للمصرف العراقي للتجارة بفتح فرع له في المملكة

«الوزراء» يوافق على الترخيص للمصرف العراقي للتجارة بفتح فرع له في المملكة
حجاج إيران يبدؤون غداً التوجه إلى السعودية

حجاج إيران يبدؤون غداً التوجه إلى السعودية
«الفاتورة الثابتة» خدمة السعودية للكهرباء لتيسير السداد على المشتركين

«الفاتورة الثابتة» خدمة السعودية للكهرباء لتيسير السداد على المشتركين
سفير الصين يعتنق الاسلام ويظهر باللباس الوطني

سفير الصين يعتنق الاسلام ويظهر باللباس الوطني

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>