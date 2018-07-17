«تنظيم الكهرباء» تبت في خمسة آلاف شكوى

الرياض- الوئام:

استقبلت هيئة تنظيم الكهرباء (5) آلاف شكوى تلقتها منذ بداية عام 2018 تم العمل على حل جزء كبير منها حتى الآن، وبالمقارنة بلغ إجمالي الشكاوى التي تلقتها الهيئة، عن الجوانب المختلفة للخدمة الكهربائية، المقدمة للعام 2017م (4239) شكوى، بمعدل (46.8) شكوى لكل مئة ألف مشترك على مستوى المملكة وقد تمكنت الهيئة من حل حوالي (93%) منها.

وأوضحت أن آلية تقديم الشكوى على مقدم الخدمة “شركة الكهرباء” خطوة أولية يلتزم المستهلك بها، وإذا لم يتقيد مقدم الخدمة الكهربائية بواجباته تجاه مستهلك الكهرباء، أو لم يكن المستهلك راضياً عن بعض أوجه الخدمات التي يقدمها له مقدم الخدمة أو تعامله معه، فإن للمستهلك الحق في تقديم اعتراض، عبر عدة مراحل.

حيث يتواصل المستهلك مع مقدم الخدمة (شركة الكهرباء) ابتداءً وتقديم اعتراضه عبر القنوات المتاحة، ومحاولة حل موضوع الشكوى خلال 10 أيام عمل. إذا لم يتم التوصل إلى حل مرض مع مقدم الخدمة، فيمكن له تقديم شكواه إلى الهيئة الكترونياً عبر الموقع الالكتروني:

www.ecra.gov.sa

واستلام رقم مرجعي للشكوى ليتمكن من متابعتها. بعد ذلك تتولى الهيئة دراسة الشكوى بكامل تفاصيلها خلال فترة لا تتجاوز 10 أيام عمل واشعار المستهلك ومقدم الخدمة بالنتيجة.

إذا لم يقتنع المستهلك بنتيجة الشكوى الصادرة من الهيئة، يمكن له طلب إحالة النزاع إلى لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء أو التقدم لها مباشرة، وهي لجنة مستقلة لها الصفة القضائية تم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء.

وقالت أن مراحل تقديم شكوى ضد الكهرباء هي كالتالي: التواصل مع الشركة السعودية للكهرباء ابتداءً وتقديم اعتراضه عبر القنوات المتاحة ومحاولة حل موضوع الشكوى خلال 10 أيام عمل.

إذا لم يتم التوصل إلى حل مرض مع الشركة السعودية للكهرباء، فيمكن له تقديم شكواه إلى الهيئة الكترونياً عبر الموقع الالكتروني www.ecra.gov.sa واستلام رقم مرجعي للشكوى ليتمكن من متابعتها.

تتولى الهيئة دراسة الشكوى بكامل تفاصيلها خلال فترة لا تتجاوز 10 أيام عمل واشعار المستهلك ومقدم الخدمة بالنتيجة.

إذا لم يقتنع المستهلك بنتيجة الشكوى الصادرة من الهيئة، يمكن له طلب إحالة النزاع إلى (لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء) أو التقدم لها مباشرة، وهي لجنة مستقلة لها الصفة القضائية تم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء.