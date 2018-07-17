“التعليم” تطالب إداراتها بترشيح مدراء لـ”الموارد البشرية”

الطائف - عبدالله العازمي - الوئام:

طالبت وزارة التعليم جميع إداراتها في المناطق والمحافظات بترشيح مدراء لإدارات الموارد البشرية والرفع بأسمائهم للمشرف العام على الإدارة العامة الموارد البشرية، وذلك خلال أسبوعين من تاريخه.

جاء ذلك في تعميم لوزير التعليم وجهه لجميع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات حصلت “الوئام ” على نسخة منه.

وقال التعميم إنه “نظرا لأهمية برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية، وانطلاقا من حرص القيادة الرشيدة على رفع جودة الأداء وانتاجية الموارد البشرية، ونظراً للتطلعات القادمة وأهمية المرحلة

لذا نأمل العمل على “ترشيح مدراء الإدارات الموارد البشرية والرفع بأسمائهم للمشرف العام على الإدارة العامة للموارد البشرية بالوزارة، وذلك خلال أسبوعين”.

وأوضح التعميم أن ضوابط الترشيح هي: يجب أن يكون من شاغلي الوظائف الإدارية نظاما، ويفضل أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها كحد أدنى وتعطى الأولوية للمتخصصين في مجالات الموارد البشرية أو الإدارة أو إدارة الاعمال”.

وأكد التعميم على “ألا تقل سنوات خدمته عن 7 سنوات في العمل الإداري.ومضي سنه من خدمته مكلفاً بإدارة او رئاسة قسم أو وحدة، ولا يقل تقارير أداءه الوظيفي في السنوات الثلاث الأخيرة عن ممتاز، وألا يكون قد صدر بحقه عقوبة شرعية أو نظامية أو طرف في قضية قائمة”.