البورصة السعودية.. مؤشر الأسهم يغلق منخفضًا

واس - الوئام:

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 28.16 نقطة ليقفل عند مستوى 8462.59 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.8 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 106 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 91 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 62 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 112 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الإنماء طوكيو مارين, وعناية, وفيبكو, وميدغيلف للتأمين, وأمانة للتأمين الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات المصافي, واللجين, ورعاية, وصافولا, والصحراء فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و 3.90% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء, ودار الأركان، وكيان السعودية, وأمانة للتأمين, وسابك هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك, والإنماء, والراجحي, وكيان السعودية، وأمانة للتأمين هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 25.99 نقطة ليقفل عند مستوى 2871.97 نقطة, وبتداولات تجاوزت قيمتها 700 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 41 ألف سهم تقاسمتها 133 صفقة.