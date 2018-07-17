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وفقا لمخرجات اتفاق باريس

السراج: الانتخابات الليبية ستجرى في موعدها المحدد

السراج: الانتخابات الليبية ستجرى في موعدها المحدد
weam.co/532178
واس - الوئام:

أكد الناطق الرسمي باسم رئيس المجلس الرئاسي محمد السلاك تجاوب مجلس الأمن بإيجابية وتعاطيه مع الرسالة التي وجهها السراج له بشأن تشكيل لجنة فنية دولية لمراجعة المصروفات والإيرادات والمعاملات للمصرف المركزي طرابلس والبيضاء وكذلك الأمم المتحدة بصفتها الجهة الراعية.

وقال السلاك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي ، إن آلية التنفيذ وكيفية تطبيقها عملياً لازالت قيد التشاور، مشيراً إلى أنه سيتم توضيح الإجراءات التي سوف تتخذ حال الاتفاق عليها.

وفيما يتعلق بزيارة الممثلة العليا للسياسات الأمنية والخارجية بالاتحاد الأوروبي فريدريكا موغريني ولقائها برئيس المجلس الرئاسي، أوضح السلاك أن موغريني أكدت الشراكة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي ودعمها ومساعدتها في مختلف القضايا والملفات على رأسها المسار الانتخابي ومراقبة وتأمين الحدود الجنوبية، بالإضافة إلى تدريب دفعة جديدة من خفر السواحل وتقديم منح دراسية للطلاب المتفوقين.

ونقل السلاك تجديد رئيس المجلس الرئاسي دعوته إلى الأطراف كافة لتجاوز الخلافات السياسية والخصومات والعمل على إنهاء الانقسام السياسي إلى جانب توحيد المؤسسات السيادية والإيفاء بالاستحقاقات والالتزامات وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية على قاعدة دستورية في موعدها المحدد وفقاً لمخرجات إعلان باريس.

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