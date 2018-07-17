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لتحضير الحلويات والسمبوسة

بلدية الجموم تداهم حوشا تديره عمالة مخالفة

بلدية الجموم تداهم حوشا تديره عمالة مخالفة
weam.co/532183
مكة - حجب العصيمي - الوئام:

أغلقت بلدية محافظة الجموم موقعا غير مرخص، عبارة عن حوش وبداخله معمل لتحضير الحلويات والسمبوسة، يتم تجهزها وتغليفها ثم تخزن في بيئة تفتقد إلى الاشتراطات الصحية المناسبة، ويتم تسويقها على المحلات التجارية.

وأوضح رئيس بلدية الجموم الفرعية فيصل آل مخلص، أن الموقع تديره عمالة مخالفة لنظام العمل والإقامة ودون شهادات صحية.

وكشف أن البلدية ضبطت في الموقع 26 كيس دقيق، و40 عجينة محضرة وجاهزة للاستخدام، و126 كيلو جرام لحم مجهول المصدر، وعدد 500 حبة سمبوسك بوزن 176 كيلو جاهزة للقلي. مؤكدا أنه تم اتخاذ اللازم وإغلاق الموقع.

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