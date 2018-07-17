النقل تستكمل إصلاح وصيانة الطرق بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة

واس - الوئام:

كشفت وزارة النقل عن الانتهاء من صيانة نحو 400 كم من الطرق في منطقة مكة المكرمة استعداداً لموسم الحج لهذا العام 1439هـ؛ وذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتحسين وتطوير خدمات نقل الحجاج إلى المشاعر المقدسة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله-، وبدعم وإشراف من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، وانطلاقا من رسالتها في خدمة زوار بيت الله الحرام .

وأكدت وزارة النقل أن أعمال الصيانة الدورية والوقائية في تلك الطرق بلغت تكلفتها نحو 73 مليون ريال، وشملت طريق الطائف – الباحة، الطائف – الرياض، مكة – الطائف، الطائف – الحوية، طريق الهدا، بالإضافة إلى الانتهاء من تحسين أعمال الكهرباء في طرق المشاعر المقدسة.

كما شملت أعمال الصيانة طرق منطقة مكة المكرمة المؤدية إلى العاصمة المقدسة والمشاعر، وتنفيذ عدد من وسائل السلامة على الطريق مثل اللوحات الارشادية وإشارات الطرق والدهانات على الطرق (خطوط مرورية عاكسة بلاستيكية) والمطبات وعيون القطط وعلامات التحكم بالمرور العاكسة في مواقع الدوران، بالإضافة إلى تنفيذ منشآت تصريف مياه الأمطار في عدد من المواقع على الطريق وأعمال كشط وأعاده سفلتة.

وشهدت بعض الطرق تركيب حواجز معدنية واقية وسياج حاجز وخطوط مرورية ولوحات إشارات وعواكس للحواجز والجدران، أمّا في طرق أخرى، فتمّ وضع طبقة إسفلت إضافية وتوسعة الأكتاف إضافة الى أعمال على جسرين وتنفيذ حواجز معدنية واقية مع النهايات الطرفية بطول 2025 متراً، وتنفيذ خطوط مرورية عاكسة وعلامات أرضية بارزة.

كما نفذت وزارة النقل بنجاح مشروع تقنية الاهتزازات التحذيرية على أكتاف عدد من الطرق في الاتجاهين، إذ تم إنجاز أكثر من 1000 كم طولي ضمن نطاق منطقة مكة المكرمة لرفع مستوى السلامة على الطرق.

وقد بلغت نسبة الإنجاز في غالبية أعمال الصيانة الوقائية في مشاريع منطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة 100%، حيث تم الانتهاء من أعمال كشط واعادة سفلتة الطرق داخل المشاعر المقدسة، فيما استكملت اعمال صيانة الشاشات الإلكترونية على مداخل مكة المكرمة من الجهات الرئيسية لخدمة وتوجيه ضيوف الرحمن، وكذلك تنفيذ أعمال كشط وسفلتة على طريق القصر الملكي وطرق النقل الترددي.

هذا ويجري حالياً العمل على إصلاح جسور على طريق مكة المكرمة/الهدا وأعمال مواقف مركز الفرز بالبهيتة، إذ تم الانتهاء من جميع البوابات والسياج الأمني من الحمايات الخرسانية وأعمال تطوير وتحسين طريق النقل العام القائم على خدمه حافلات النقل العام لخدمه الحجاج بالمشاعر المقدسة.

وقامت وزارة النقل ضمن الأعمال الكهربائية بإعادة تأهيل صواري الإنارة على طريق الحرمين وكذلك إنارة طريق جدة/ مكة القديم بطول 8 كم، بالإضافة لتأمين متطلبات مشروع صيانة الأعمال الكهربائية لطرق جدة.

كما تمت إعادة تأهيل الإنارة بالمشاعر المقدسة ومركز التفويج على طريق الهجرة، وقامت وزارة النقل أيضاً بتنفيذ اعمال تحسين الربط مع الطرق الفرعية لتحقيق السلامة المرورية لطريق الحرمين وطريق وصلة بريمان / هدى الشام المؤدية الى العاصمة المقدسة.