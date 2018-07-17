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في جدة

سجن ذهبان يقيم برنامجا ترفيهيا للنزلاء بالتزامن مع نهائي كأس العالم

سجن ذهبان يقيم برنامجا ترفيهيا للنزلاء بالتزامن مع نهائي كأس العالم
weam.co/532192
الرياض - الوئام :

نفذت إدارة سجن المباحث العامة بذهبان في محافظة جدة برنامجا ترفيهيا لـ 120 نزيلا في أجنحة إدارة الوقت، لمشاهدة نهائي كأس العالم بين فرنسا وكرواتيا، بحضور مدير إدارة سجن المباحث العامة بمحافظة جدة المقدم عادل الصبحي، ورئيس شعبة العمليات ورئيس أجنحة إدارة الوقت وعدد من الضباط وضباط الصف ورقباء الأنشطة.
وتضمن البرنامج مسابقات ثقافية بين شوطي ونهاية المباراة، وممارسة النزلاء لنشاطات المرسم وتلوين الوجوه بألوان المنتخبين وأعلامهما، إضافة إلى إعداد رسومات متوسطة الحجم لعلمي فرنسا وكرواتيا إضافة إلى علم السعودية.
واشتمل البرنامج على عدة مسابقة، هي توقع نتيجة المباراة والفريق الفائز، ومهارة تسديد الكرة على المرمي بين شوطي المباراة، ومسابقة ثقافية عن كأس العالم
وفيما تضمن البرنامج بوفيها مفتوحا طيلة شوطي المباراة، تزينت جدران الصالة الرياضية بالأعلام، وتوزيع شالات المنتخبات على النزلاء، وأبدى مستفيدو البرنامج تفاعلا مع فقراته المتنوعة ليتم توزيع الجوائز علي الفائزين في المسابقات في نهاية البرنامج.

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