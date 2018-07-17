الزهايمر” تُكمل مشروعها ضمن المحطة العاشرة بالشراكة مع “الصحة”

الرياض - الوئام :

تكمل الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر مسيرتها في مشروعها الرائد أطباء زائرون الذي انطلق بالشراكة مع وزارة الصحة ومؤسسة العليان الخيرية حيث حضي المشروع على اهتمام معالي وزير الصحة وتوجيه العديد من القطاعات للاستفادة من تجربة الجمعية في هذا المشروع، المتمثل باستضافة طبيب شهرياً في عدد من مستشفيات المملكة في كل مدينة وذلك بعد جدولتها وتنسيقها بشكل دوري ضمن مشروع “أطباء زائرون”، لمدة يومين لكل طبيب، ليتجاوز المشروع محطاته التسعة ووصولاً إلى الزيارة ما قبل الأخيرة بعد مرور تسعة أشهر على إطلاقه حيث تم تشخيص وعلاج 97 مسن وذلك بمشاركة 8 من الأطباء المتخصصين في مجال المخ والأعصاب وطب الشيخوخة وأمراض الذاكرة سواء من أعضاء اللجنة العلمية بالجمعية أو من الأطباء المتعاونين.

ويشارك في المشروع نخبة من الأطباء المتخصصين في مجال المخ والأعصاب وطب الشيخوخة وأمراض الذاكرة سواء من أعضاء اللجنة العلمية بالجمعية أو من الأطباء المتعاونين.

حيث ستكون محطة أطباء زائرون العاشرة في مدينة الدمام لتشخيص المرضى في المنطقة حيث بلغ عدد المسجلين في المنطقة الشرقية 80 مريض علماً بأن الطاقة الاستيعابية ليومين 18 حالة للتشخيص ومازالت قوائم الانتظار 62 حالة بأمس الحالة للتشخيص ولذا تدرس الجمعية آلية للتشخيص مع أهالي المرضى، التي ستقام بمستشفى مجمع الدمام الطبي يومي الأربعاء والخميس تاريخ 5-6 ذو القعدة 1439هـ الموافق 18-19 يوليو 2018م من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الخامسة مساءً مع الدكتور عبدالرحمن الوهيبي طبيب استشاري طب نفس المسنين بالمدينة الطبية.

وعليه من يرغب بالتسجيل يمكنكم التواصل على رقم 0569825067 حسابات التواصل الاجتماعي تويتر- انسقرام- فيس بوك –سناب شات @Saudialzheimer.