بالأسماء .. التعليم تعلن عن المرشحين للإيفاد الداخلي لدرجة الدكتوراه

أعلنت وزارة التعليم ،ممثلة في الإدارة العامة للتدريب والإبتعاث أسماء الدفعة الثانية من المرشحين مبدئياً لشاغلي الوظائف التعليمية لدرجة الدكتوراه للإيفاد الداخلي للفصلين الأول والثاني للعام الدراسي ١٤٣٩ / ١٤٤٠هـ
من جانبه يتقدم مدير عام التدريب والابتعاث للبنين ومنسوبي الإدارة، ومنسوبي إدارات
من جانبه يتقدم مدير عام التدريب والابتعاث للبنين ومنسوبي الإدارة، ومنسوبي إدارات
التدريب والابتعاث بإدارات التعليم بالشكر والإمتنان لوزير التعليم، الدكتور أحمد العيسى على اعتماد معاليه للمرشحين للدراسة بالداخل لدرجة الدكتوراه ممن انطبقت عليهم جميع شروط الإيفاد للدراسة بالداخل واجتاروا المقابلة الشخصية، وهذا دليل على حرص ودعم الوزير لزملائه المعلمين وامتداداً لاهتمامه بالتطوير لهم على أعلى مستوى.