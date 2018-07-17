بالأسماء .. التعليم تعلن عن المرشحين للإيفاد الداخلي لدرجة الدكتوراه

الوئام-الرياض-عبد الله العازمي

أعلنت وزارة التعليم ،ممثلة في الإدارة العامة للتدريب والإبتعاث ‏أسماء الدفعة الثانية من المرشحين مبدئياً لشاغلي الوظائف التعليمية لدرجة الدكتوراه ⁧للإيفاد الداخلي⁩ للفصلين الأول والثاني للعام الدراسي ١٤٣٩ / ١٤٤٠هـ

من جانبه يتقدم مدير عام التدريب والابتعاث للبنين ومنسوبي الإدارة، ومنسوبي إدارات