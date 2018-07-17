الأرصاد : رياح محملة بالغبار والأتربة على هذه المناطق غدا

الوئام-متابعات

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها لطقس غد ،الأربعاء، و أفادت الأرصاد بأنه يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق (المدينة المنورة ، مكة المكرمة و الاجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية يمتد تأثيرها الى نجران و السواحل الجنوبية الغربية للمملكة و كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية و الشرقية و الرياض. كما تكون السماء غائمة جزئياً على اجزاء من وسط وجنوب المملكة مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات(جازان ,عسير ,الباحة )تمتد الى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.