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في توقعاتها لحالة الطقس

الأرصاد : رياح محملة بالغبار والأتربة على هذه المناطق غدا

الأرصاد : رياح محملة بالغبار والأتربة على هذه المناطق غدا
weam.co/532213
الوئام-متابعات

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها لطقس غد ،الأربعاء، و أفادت الأرصاد بأنه يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق (المدينة المنورة ، مكة المكرمة و الاجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية يمتد تأثيرها الى نجران و السواحل الجنوبية الغربية للمملكة و كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية و الشرقية و الرياض. كما تكون السماء غائمة جزئياً على اجزاء من وسط وجنوب المملكة مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات(جازان ,عسير ,الباحة )تمتد الى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

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