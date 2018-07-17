رعاية الفتيات تدرب 78 نزيلة وتكرم 17 حافظة للقرآن بالرياض

الوئام-الرياض

نفذت مؤسسة رعاية الفتيات التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الشهر الحالي 6 برامج موجهة استهدفت فيها 78 نزيلة من المشمولات بالرعاية وذلك ضمن برنامجها السنوي “اجازتي3” الذي يقام بالشراكة مع وزارة التعليم ويهدف إلى استثمار اوقات فراغ النزيلات خلال الاجازة الصيفية استثماراًصحيحاً ونافعاً.

شملت البرامج خمس دورات تدريبية في مجالي التقنية وتطوير الذات واقيمت كل واحدة منها

على مدار يومين كاملين حيث تعرفت النزيلات في دورة “الحاسب المكتبية “للمدربة منيرة علوش على طرق تصميم عروض البور بوينت وصناعة الفيديو وتدربن خلال دورات “كروت التهنئة ” للمدربة هيا الخالدي و”فن الديكوباج ” للمدربة حصة الشريف ودورة ” اسهل الوصفات للوجبات الصحية” للمدربة نورة الخراشي على كيفية الاستفادة من الخامات المتوفرة في عمل الديكوباج وصناعة الكروت للمناسبات بطرق فنية مبتكرة وطرق إعداد وصناعة الشطائر الصحية والسلطات فيما وضحت المدربة عبير المقبل للنزيلات خلال دورتها ” إدارة الوقت” اهمية الوقت وأثره الايجابي في الحصول على افضل النتائج في العمل ، من جانب آخر اقامت المؤسسة وبالشراكة مع جمعية مكنون لتحفيظ القرآن حفلاً تكريمياً لـ17 نزيلة من فتياتها تمكنَّ من حفظ اجزاء متفرقة من القرآن الكريم .

تجدر الإشارة الى ان هذه البرامج تُعد إحدى ثمار الشراكات المجتمعية المستمرة بين مؤسسة رعاية الفتيات والجهات الحكومية والجمعيات التي يقوم عليها مشرفون ومشرفات في كافة المجالات لتنفيذها بأساليب مشوقة تتناسب مع ميول النزيلات وخصائصهن العمرية.