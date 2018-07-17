النصر مع الكبار .. طيران الإمارات يرعى العالمي

الوئام-الرياض-عبد المجيد بن طالب

اتفقت إدارة النصر برئاسة سعود آل سويلم أول عقودها الاستثمارية مع شركة “طيران الإمارات” لتكون راعياً رسمياً للنادي الذي احتل المركز الثالث في ترتيب أندية دوري المحترفين السعودي.

وعلمت الوئام أن عقد الرعاية وصل إلى 200 مليون ريال سعودي لمدة خمسة سنوات حيث سيحصل نادي النصر سنوياً على مبلغ 50 مليون وهو ما وعد به سابقاً رئيس النادي بعد إستلامه رئاسة النادي ، ويعتبر هذا العقد الإستثماري الأول للفريق تحت رئاسة سعود آل سويلم

وبات النصر النادي الشرق أوسطي الأول الذي ترعاه الشركة العملاقة منذ دخولها سوق الرعايات الرياضية، وسينضم النصر إلى مجموعة أندية ترعاها الشركة الشهيرة مثل ريال مدريد الإسباني وبنفيكا البرتغالي وأرسنال الإنجليزي وأي سي ميلان الإيطالي ونيويورك كوزموس الأميركي، كما يحمل ملعب أرسنال اسم “ملعب الإمارات” منذ العام 2006، وهي راعِ رسمي لبطولات كأس الاتحاد الإنجليزي، وتقيم بطولة الإمارات الودية الدولية التي تنطلق قبل بداية الموسم الكروي في البلدان الأوروبية.

ولم يحمل النصر شعار راعِ رسمي على قميص الفريق الموسم الماضي، بعدما أنهت شركة “موبايلي” للاتصالات عقد الرعاية بين الطرفين الذي انطلق في عام 2014.

ويأتي إعلان النصر عن الشريك الجديد بعد يوم من توقيع عقد احترافي مع اللاعب المغربي نور الدين أمرابط قادماً من واتفورد الإنجليزي لمدة 3 مواسم.