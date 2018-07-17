التعليقات: 0

كل حسب اختصاصه

النيابة: يجب على رجال الضبط الجنائي قبول البلاغات والشكاوى

النيابة: يجب على رجال الضبط الجنائي قبول البلاغات والشكاوى
weam.co/532224
الوئام-متابعات

أفادت النيابة العامة، أنه يجب على رجال الضبط الجنائي قبول البلاغات والشكاوى كل حسب اختصاصه في جميع الجرائم سواء كانت مشافهة أو كتابة معلومة المصدر أو مجهولة.

وأوضحت النيابة على حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر إلى أنه إذا قُدم البلاغ أو الشكوى إلى جهة غير مختصة مكاناً فعليها تسجيله وإحالته إلى جهة الضبط المختصة.

وغردت النيابة العامة بالقول: “يجب على رجال الضبط الجنائي قبول البلاغات والشكاوى كل حسب اختصاصه في جميع الجرائم، سواء كانت مشافهة، أو كتابة، معلومة المصدر أو مجهولته. – وإذا قُدم البلاغ أو الشكوى إلى جهة غير مختصة مكاناً، فعليها تسجيله وإحالته إلى جهة الضبط المختصة.”

روابط ذات صلة

النيابة تهدد بعقوات لمروجي الإشاعات والمتمصدرين

النيابة تهدد بعقوات لمروجي الإشاعات والمتمصدرين
النيابة العامة تحذر أولياء الأمور من ألعاب الإنترنت

النيابة العامة تحذر أولياء الأمور من ألعاب الإنترنت
النائب العام يدشن برنامج ورش العمل التدريبيه للتعامل مع قضايا التحرش

النائب العام يدشن برنامج ورش العمل التدريبيه للتعامل مع قضايا التحرش
بالفيديو: ضرب حدث في البحرين والشرطة تدفع بالجناة للنيابة

بالفيديو: ضرب حدث في البحرين والشرطة تدفع بالجناة للنيابة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>