النيابة: يجب على رجال الضبط الجنائي قبول البلاغات والشكاوى

الوئام-متابعات

أفادت النيابة العامة، أنه يجب على رجال الضبط الجنائي قبول البلاغات والشكاوى كل حسب اختصاصه في جميع الجرائم سواء كانت مشافهة أو كتابة معلومة المصدر أو مجهولة.

وأوضحت النيابة على حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر إلى أنه إذا قُدم البلاغ أو الشكوى إلى جهة غير مختصة مكاناً فعليها تسجيله وإحالته إلى جهة الضبط المختصة.

وغردت النيابة العامة بالقول: “يجب على رجال الضبط الجنائي قبول البلاغات والشكاوى كل حسب اختصاصه في جميع الجرائم، سواء كانت مشافهة، أو كتابة، معلومة المصدر أو مجهولته. – وإذا قُدم البلاغ أو الشكوى إلى جهة غير مختصة مكاناً، فعليها تسجيله وإحالته إلى جهة الضبط المختصة.”