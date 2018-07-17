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أطلق عليه الرصاص

القبض على مواطن قتل آخر في مكة

القبض على مواطن قتل آخر في مكة
weam.co/532226
الوئام-متابعات

ألقت شرطة العاصمة المقدسة القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر أقدم على قتل آخر نتيجة خلاف بينهما.

وقد تلقت الأجهزة الأمنية بمكة بلاغا منتصف شوال الماضي عن تعرض مواطن في العقد الثالث من العمر بطلق ناري من شخص مجهول نتج عنه وفاته .

وبدورها كثفت الاجهزة الامنية عمليات البحث للكشف عن الجاني وتوصلت اليه وهو مواطن في العقد الثالث وبعد مواجهته أقر بالجريمة مرجعا الأسباب لخلاف بينهما.

وعلى اثر ذلك تم إيقافه وابلاغ النيابة العامة بالمنطقة ،ويشار إلى أن مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل للجريمة قبل نحو اسبوعين من الحادث حيث قام الجاني باطلاق الرصاص على المجني عليه قبل أن يستقل مركبته ويلوذ بالفرار.

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