طيران ناس يحصد جائزة “سكاي تراكس” العالمية للمرة الثانية

الرياض - الوئام :

حقق طيران ناس، الناقل الجوي السعودي‎ ‎والطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط،‏ ‏إنجازاً وطنياً يضاف إلى الجوائز والاستحقاقات التي حققها طوال مسيرته، وذلك بفوزه بجائزة “سكاي تراكس” العالمية كأفضل طيران اقتصادي في ‏الشرق ‏الأوسط للعام الثاني على التوالي.

وتسلّم طيران ناس الجائزة، التي نالها بعد تقييم أجرته “سكاي تراكس” على مدى 10 أشهر ‏من خلال ‏الأصوات والاستطلاعات، في حفل أقيم في لندن بحضور الرئيس التنفيذي لطيران ‏ناس الأستاذ بندر ‏المهنا وأعضاء من الإدارة العليا.

وتعليقاً على الفوز بالجائزة، أكد الرئيس ‏التنفيذي لطيران ناس الأستاذ بندر المهنا أن الجائزة تعدّ ‏إنجازًا وطنيًا تحققه شركة طيران سعودية، وأنّ جائزة “سكاي تراكس” العالمية ستضاف ‏لقائمة إنجازات طيران ناس التي حققناها بثقة ضيوفنا المسافرين واستمرار دعمهم لنا طوال مسيرتنا التي بدأت منذ عام 2007م، إضافةً إلى جهود الفريق الواحد الذي يعمل بكل احترافية ومهنية لتحقيق تطلعات السوق، ‏حيث نسعى إلى التطوير الدائم لمواصلة ريادة الطيران الاقتصادي في الشرق الأوسط.

وأوضح المهنا أن طيران ناس يهدف إلى ‏مزيد من التوسع في الأعمال وكل ما يتعلق بتجربة ‏المسافر على متن طائراتنا، وتقديم الخدمات الجديدة والوصول إلى ‏وجهات عالمية في صيف 2018م عبر الوصول إلى فيينا ‏وباكو وتبليسي وأثينا وطرابزون، وكل هذا من أجل تحقيق ‏رضا ضيوفنا المسافرين.

كما أضاف المهنا: “إنّ جائزة “سكاي تراكس” تعدّ إحدى ثمار الاستراتيجية المتبعة في طيران ناس، والتي تقوم في الأساس ‏على تقديم أفضل الخدمات للعملاء، ومنها خدمة تأمين سفر الأولى من نوعها في المملكة ‏العربية السعودية، إضافةً إلى خدمة البث الترفيهي ‏naStream‏ التي أطلقت في 1 يوليو الماضي، من خلال الأجهزة الذكية الشخصية للمسافرين.

وتأتي جائزة “سكاي تراكس” التي نالها طيران ناس للمرة الثانية، امتداداً لنجاحات سابقة كان آخرها جائزة السفر العالمية كأفضل طيران اقتصادي للمرة الرابعة على التوالي في ‏دبي، إضافة إلى جائزة أكثر 100 علامة تجارية سعودية رواجاً والتي تسلمها من صاحب السمو الملكي الأمير خالد ‏الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين ‏أمير منطقة ‏مكة المكرمة.

يُذكر أنّ جائزة “سكاي تراكس” هي معيار عالمي للتميّز بين شركات الطيران، وتم ‏اعتماد ‏الفائزين بنسختها الأخيرة بناءً على الأصوات ونتائج الاستطلاعات التي أجرتها ‏‏”سكاي ‏تراكس” على مدى 10 أشهر لتقييم الجودة والمعايير عبر 41 مؤشر أداء رئيسي ‏للخدمات ‏والمنتجات المقدمة من شركات الطيران.‏‏