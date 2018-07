الشرطة البريطانية تبحث عن عربي كتب إيحاءات جنسية عن طفل

الرياض - الوئام :

استنفرت شرطة برايتون وهوف في بريطانيا بحثا عن طالب عربي يدرس ويقيم بأحد المنازل مع عائلة بعد تعليقه على طفل من العائلة الموجود عندها.

وانتشر تعليق الطالب العربي على مواقع التواصل الاجتماعي مرفقا بصورة طفل من العائلة اللي يسكن معها في برايتون في بريطانيا.

فيما بلغ مغردون الشرطة عنه، لتقوم الأخيرة بالبحث المكثف والعاجل للقبض عليه.

ومن جهتها أكدت شرطة برايتون وهوف بأنها على دراية بالموضوع بعد ورود العديد من الاتصالات بخصوص تغريدة مثيرة للقلق من المحتمل أن تنطوي على طفل في برايتون.

وقالت :”نحن على دراية بهذه التقارير المثيرة للقلق ، وننظر إليها على وجه السرعة.”

@NSPCC and all the concerned people who have contacted us with regard to an extremely worrying tweet potentially involving a child in Brighton.

"We are aware of these very concerning reports, and we are looking into them urgently."

Supt Edward De La Rue

— Brighton&Hove Police (@BtonHovePolice) July 16, 2018