التعليم : ترسية مشروع الحراسات الأمنية للمدارس وإعادة من ألغيت عقودهم للعمل

الوئام-الرياض-عبد الله العازمي

أعادت وزارة التعليم الحراس الذين ألغيت عقودهم حيث سيتم التنسيق لهم مع الشركات التي يتم ترسية مشروع الحراسات عليها والعمل على توظيفهم بالمدارس .

جاء ذلك في تعميم للمشرف العام على الأمن والسلامة المدرسية بوزارة التعليم د ماجد الحربي وجهه لجميع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات حصلت “الوئام” على نسخة منه.

وأشارت التوجبه إلى عزم الادارة العامة للامن والسلامة المدرسية لطرح منافسة مشروع الحراسات الأمنية ضمن مبادرة التحول الوطني .

ورغبة في إتاحة الفرصة لتوظيف الحراس الذين ألغيت عقودهم وجه الحربي بإعداد قوائم بأسماء حراس المدارس الذين ألغيت عقودهم ممن تنطبق عليهم الشروط حيث سيتم التنسبيق مع الشركات التي تم ترسية مشروع الحراسات عليها والعمل على توظيفهم بالمدارس

وتضمن التوجيه الشروط والضوابط الخاصة بتوظيف أفراد الحراسات الأمنية في المدارس وهي :

أن يكون سعودي الجنسية ، أن لايقل عمره عن 30عاما ولايزيد عن 55 ولديه الشهادة الابتدائية ويفضل من لديه مؤهل علمي أعلى ، ويكون حسن السيرة والسلوك وصحيفة بصمات من الأدلة الجنائية والتأكد من سجله الأمني عن طريق الشرطة -الأمن الجنائي- .

وأن يكون لائقا طبيا وقد انهى التدريب والتأهيل والا يكون مرتبط بوظيفة أخرى ، والالتزام بالسلوك العام التي تفرضها الجهة المستفيدة أو تطلبها أهمية وخصوصية الموقع ، التقيد بالزي الموحد لأداء العمل الأمني علما بأن أيام العمل 6 أيام في الأسبوع وساعات العمل 8 ساعات يوميا .