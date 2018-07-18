إدارة النصر تجحفل جماهيرها وتحذف بيان نفي رعاية طيران الإمارات

الرياض - الوئام :

تفاجأ الجمهور الرياضي بحذف إدارة النصر بيان نفي رعاية طيران الامارات من حساب النادي بتويتر.

ولم تمض ساعتين على نفي النادي توقيعه اتفاقية مع إحدى الشركات الخليجية حتى تم حذف البيان من حساب النادي بتويتر.

وشهدت مواقع التواصل اليوم تضارباً في الأنباء حول اتفاق نادي النصر مع طيران الامارات لرعاية النادي العاصمي قبل أن يقوم النادي وينفي الخبر ثم يحذف النفي مجددا في ارتباك واضح في التعاطي مع الحدث الذي يعد ضخماً قياساً بالنادي والشركة والمبلغ المتوقع للصفقة.

وكانت إدارة النادي قد أشارت في نهاية بيان النفي أن النادي يعكف على توقيع اتفاقية رعاية بمبلغ 200 مليون ريال وهو المبلغ المتداول لصفقة رعاية طيران الامارات.