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بعد شراء عقده

الاتحاد يكمل عقد أجانبه بالتعاقد مع البرازيلي كارليتو

الاتحاد يكمل عقد أجانبه بالتعاقد مع البرازيلي كارليتو
weam.co/532255
الرياض- الوئام - محمد بن نافع : 

أعلنت ادارة نادي الاتحاد عن إتفاقها رسمياً مع اللاعب البرازيلي تياقو كارليتو (29) على إنضمامه لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بعد شراء عقده من نادي أتلتيكو بارنينسي ، على أن يتم توقيع العقد النهائي مع اللاعب بعد اجتيازه الكشف الطبي الذي سيخضع له في النمسا نهاية الأسبوع الجاري.

الجدير ذكره أن كارليتو يبلغ من العمر (29) ويلعب في خانة الظهير الأيسر، وبذلك يكمل الاتحاد عقد أجانبه وهم كلاً من ” التشيلي فيلانويفا ، التونسي عكايشي ، المغربي كريم الأحمدي ، البرازيلي فالديفيا ومواطنيه جوناس وكارليتو والصربي الكسندربيزتش والأسترالي جورمان”.

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